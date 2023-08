Rompe più volte in due anni i cerchi della sua Bmw per le buche di Viterbo e chiede 4 risarcimenti-danni sui vari altri riportati.

Il Comune di Viterbo lo risarcisce con importi dei danni inferiori rispetto ai costi effettivi e, l’ultimo, invece glielo rifiuta. Sono le disavventure del viterbese Maurizio Bisegna che, dopo l’articolo de La Provincia sul degrado di via Santa Maria della Grotticella, ha voluto raccontare il suo “calvario” di automobilista tra le buche della città dei papi.

«Ho acquistato una Bmw serie 4 nel 2021 – dice Maurizio Bisegna – perché sono un amante di queste auto ma mi sono trovato immediatamente a dovermi confrontare con le strade viterbesi che sono disastrate». Bisegna ha riferito dei 4 danni subiti a causa delle buche e degli avvallamenti in più punti di Viterbo uno è accaduto proprio in via Santa Maria della Grotticella il 7 luglio 2021 per un danno di 931 euro alla gomma e cerchio anteriori con un risarcimento del comune di Viterbo di 300 euro.

«Sì, via della Grotticella è un colabrodo e lì è avvenuto il mio secondo incidente mentre il primo era avvenuto il 9 aprile 2021 al Semianello circonvallazione Almirante con la spaccatura della gomma anteriore per un danno di 320 euro e risarcimento di 300 per sostituzione delle due gomme anteriori. Il terzo incidente sottorisarcito è stato il 10 gennaio 2022 sulla Tangenziale semianello con spaccatura ancora della gomma anteriore per un danno di 160 euro e risarcimento di 130».

Ma i problemi per Maurizio Bisegna cominciano solo allora. «Non sono elencati altri sinistri in cui rompevo più volte il cerchio ma procedevo alla semplice saldatura senza aprire alcun sinistro con il Comune - continua – e dopo questi vari incidenti ho comprato 4 cerchi spendendo circa 1.600 euro». L’ultimo incidente che non gli è stato neanche risarcito. «Infatti la società di assicurazione del Comune di Viterbo che ora ha la competenza per questo tipo di incidenti – precisa ancora Bisegna - nonostante avessi fornito tutte la documentazione necessaria, accompagnata dalla relazione di servizio della Polizia locale, ha rifiutato il risarcimento con la seguente motivazione: ‘(…) non riteniamo ravvisabile alcuna responsabilità a carico dell’Ente nel sinistro in oggetto.

Esaminata la documentazione si ritiene che non sussistano i requisiti dell’insidia quali visibilità e prevedibilità (…).

Vivendo questo rifiuto come un vero e proprio sopruso, nonostante la cifra sia bassa, 210 euro, ho deciso di delegare un legale di agire nei termini di legge.

C’è chi potrebbe pensare che alla fine nei primi 3 sinistri comunque sono stato risarcito, quindi potrei quasi accontentarmi».

In realtà tra il bilancio globale dei danni e i risarcimenti il saldo è negativo di 2.641 euro.

«Leggo che il nostro ex sindaco Arena – precisa infine Bisegna -per un danno ad una gomma ed un cerchio, ha ricevuto un risarcimento da parte del Comune di Viterbo di 750 euro.

Si tratta dello stesso importo per il danno del mio ultimo sinistro per cui io, invece, ho richiesto solo 210 euro.

La mia pratica è stata rifiutata mentre l’ex sindaco super risarcito - conclude Maurizio Bisegna - La frustrazione è tanta, la rabbia ancora di più».