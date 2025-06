CIVITAVECCHIA – Un cittadino straniero di mezza età. Sarebbe lui la vittima della tragedia ferroviaria di domenica, avvenuta intorno alle 17 alla stazione di Civitavecchia, all’altezza del binario 2. Gli inquirenti hanno dovuto lavorare a lungo per arrivare alla sua identificazione, partendo dalle parti del corpo maciullate e rinvenute sui binari in punti diversi e dallo zaino che l’uomo portava con sé. Una scena raccapricciante: sangue anche sulle panchine brandelli di carne ovunque. Un supporto concreto alle indagini sarebbe arrivato dalle telecamere di videosorveglianza della stazione: a quanto pare l’uomo si sarebbe steso volontariamente sui binari, con il chiaro intento di togliersi la vita. E il treno merci diretto a Firenze non ha potuto in alcun modo evitarlo: l’impatto è stato violentissimo, per lo straniero non c’è stato nulla da fare. Proseguono gli accertamenti tecnici per definire i dettagli dell’accaduto, seppure la situazione appare abbastanza chiara. Disagi infiniti per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, con centinaia di viaggiatori che hanno affollato la stazione per diverso tempo in cerca di una soluzione. La linea Roma-Pisa ha subito un ritardo di circa due ore.