FIUMICINO - Un grave incidente si è verificatto nei giorni scorsi sull’autostrada Roma-Fiumicino, non lontano dall’aeroporto Leonardo da Vinci. Un uomo di 40 anni, indiano, è stato investito da un SUV mentre si stava dirigendo verso l’aeroporto per incontrare un amico.

Sembrerebbe che al momento dell’incidente l’uomo, che camminava sulla corsia di emergenza, era al telefono.

L’impatto con il SUV è stato così violento che il pedone è stato sbalzato a diversi metri di distanza, morendo sul colpo a causa della gravità delle ferite.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale e i sanitari del 118, ma le loro azioni non hanno potuto evitare il tragico esito. La polizia Stradale ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire le circostanze che hanno condotto a questo tragico evento.

Attualmente, gli investigatori stanno lavorando per raccogliere informazioni e testimonianze utili a fare luce sull’accaduto. È in corso un’accurata analisi dei fatti per determinare la causa esatta e le responsabilità dell’incidente.

Questo incidente richiama l’attenzione sulla necessità di maggiore cautela e attenzione sulle strade, specialmente nelle vicinanze di aree ad alto traffico come gli aeroporti. La sicurezza stradale rimane una priorità fondamentale per prevenire simili tragedie in futuro.