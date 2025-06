CERVETERI – Nuovi restyling sulle strade etrusche massacrate dalle buche. Lunedì prossimo gli operai entreranno in azione in via Antonio Carlini e viale Fregene, a Cerenova da largo Tuchulca in direzione Civitavecchia. «Si tratta di un intervento di ripristino dell’integrità e della sicurezza del manto stradale – annuncia Matteo Luchetti, assessore alle Opere pubbliche di Cerveteri -, reso possibile grazie alla puntuale applicazione del regolamento comunale sugli scavi, che impone alle società private l’obbligo di ripristinare le condizioni originarie della carreggiata a seguito di lavori effettuati per il potenziamento delle proprie reti». Martedì invece sarà la volta di via Antonio Carlini, una delle arterie più ammalorate della frazione balneare che intanto si sta riempiendo di turisti, come ogni stagione estiva. Come comunicato dal Granarone, sarà inserito un nuovo tappetino d’usura, per un’area complessiva di circa un chilometro. «In particolare viale Fregene – prosegue Luchetti - è una strada strategica per la frazione di Cerenova, anche per la presenza di servizi pubblici fondamentali come l’ufficio postale. Già nei mesi scorsi abbiamo realizzato interventi mirati al miglioramento della viabilità e alla creazione di nuovi parcheggi. In Via Carlini, invece, si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria a causa del forte degrado. Parliamo di una via particolarmente trafficata, anche per la vicinanza con un importante polo ambulatoriale specialistico».

©RIPRODUZIONE RISERVATA