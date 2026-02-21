CIVITA CASTELLANA - In merito alle affermazioni di alcuni gruppi di minoranza relativamente al crollo del pino in via Enrico Minio, l’amministrazione comunale intende fare alcune precisazioni.

«Fortunatamente - si legge nella nota - l’episodio non ha causato danni a persone, e questo è l’aspetto più importante. Comprendiamo le preoccupazioni espresse e condividiamo pienamente anche il principio secondo cui la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto, soprattutto quando si parla di aree pubbliche frequentate quotidianamente da famiglie, bambini e anziani. È opportuno, però, fornire al riguardo alcuni elementi concreti. «Il patrimonio arboreo comunale - afferma il sindaco Giampieri - che conta quasi 3mila alberi distribuiti tra parchi, scuole, strade e aree pubbliche, è oggetto di gestione attraverso un appalto specifico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, a fronte di una precisa scelta politico amministrativa della mia Amministrazione - spiega il sindaco. All’interno di tale servizio sono previste attività di costante monitoraggio, potatura e verifica delle situazioni a rischio». «Grazie all’impegno dell’assessore alle Manutenzioni e al Verde Lorena Sconocchia, insieme all’ufficio preposto, tale monitoraggio è continuo e costante - continua il primo cittadino - e negli ultimi tre anni, tra la fine del 2023 e l’inizio dell’anno in corso, sono stati periziati in modo approfondito e analitico circa cinquanta esemplari del patrimonio arboreo comunale, esemplari che destavano molta preoccupazione, con analisi tecniche mirate alla valutazione della stabilità e dello stato fitosanitario. Questo dimostra che non si è mai agito in modo superficiale o improvvisato, ma con un approccio tecnico e progressivo, compatibilmente con le risorse disponibili -. È evidente come i cambiamenti climatici in atto, con piogge sempre più intense e fenomeni di vento improvvisi, incidano sulla stabilità degli alberi, in particolare dei pini, noti per avere apparati radicali superficiali - spiega ancora il primo cittadino - . Anche esemplari apparentemente sani possono subire cedimenti in condizioni meteo straordinarie. La tutela del verde urbano non significa né abbattimenti indiscriminati né immobilismo. Significa equilibrio tra sicurezza, conservazione e nuove piantumazioni. In questi anni sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di aree verdi con nuove piantumazioni che testimoniano un impegno concreto verso l’ambiente, grazie anche alla condivisione di progetti con le scuole, enti e associazioni di carattere sociale e ambientale, e all’impegno degli assessorati all’Ambiente, Pubblica istruzione e Servizi sociali». «Accolgo sempre con favore il confronto pubblico, purché sia basato su dati oggettivi a disposizione dei consiglieri e non su generalizzazioni - conclude il sindaco Giampieri -. La sicurezza dei cittadini non è materia di polemica elettorale, ma una responsabilità amministrativa che la mia giunta insieme al sottoscritto esercita con serietà e trasparenza ogni giorno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA