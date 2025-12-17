VALLERANO - Sono iniziati i lavori di asfaltatura lungo la strada provinciale SP65 Valleranese, nel tratto compreso tra il chilometro 2 e il chilometro 4. Si tratta di un intervento programmato dalla Provincia di Viterbo con l’obiettivo di migliorare le condizioni del manto stradale, garantendo maggiore sicurezza e comfort alla circolazione veicolare. L’intervento riguarda esclusivamente la posa del nuovo tappetino d’usura, essendo un’area esterna al centro abitato e non soggetta a opere di urbanizzazione o infrastrutturazione aggiuntive. I lavori sono parte di un piano più ampio di manutenzione straordinaria della viabilità provinciale, volto a intervenire sulle arterie più danneggiate e percorse, anche in vista del peggioramento delle condizioni meteo invernali. La Provincia invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente lungo il tratto interessato e a moderare la velocità per tutta la durata del cantiere, che si prevede venga completato entro pochi giorni, salvo imprevisti. L’amministrazione provinciale sottolinea l’importanza di questi interventi per la sicurezza stradale e per la tutela del territorio.

