FIUMICINO - Partirà dall’aeroporto di Fiumicino con Ita Airways, la compagnia aerea nazionale di riferimento, Papa Leone XIV in occasione del suo primo Viaggio Apostolico. Il Santo Padre decollerà il 27 novembre alle ore 7:40 da Roma Fiumicino con destinazione Ankara (Aeroporto Internazionale Esenboğa).

L’aeromobile scelto per l’occasione rappresenta l’eccellenza tecnologia della flotta Ita Airways: l’Airbus A320neo garantisce infatti una riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 per passeggero fino al 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci e atterrerà ad Ankara alle 12:30, ora locale. Il viaggio proseguirà alla volta di Istanbul, con arrivo previsto alle 19:00 (ora locale) e successivamente verso Beirut dove atterrerà alle 15:45 del 30 novembre. Il rientro a Roma Fiumicino è previsto per il 2 dicembre alle 16:10.

Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti per Ita Airways il presidente Sandro Pappalardo, l’amministratore Delegato e Direttore Generale Joerg Eberhart e il chief Commercial Officer di Ita Airways e Ceo Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore del volo e delle attività di bordo sarà il Comandante Riccardo Privitera, direttore Operazioni Volo della Compagnia; l’equipaggio complessivo sarà di 10 persone, 3 piloti e 7 assistenti di volo, a cui si unisce il team Ita Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Leone XIV i rappresentanti della stampa italiana e internazionale.

Ita Airways esprime «il suo profondo onore per l’alto privilegio di accompagnare Sua Santità Papa Leone XIV nel suo primo Viaggio Apostolico. Questo evento rappresenta non solo un momento di grande significato spirituale, ma è anche un simbolo di fiducia e di vicinanza, che conferma l’impegno di Ita Airways a rappresentare nei cieli del mondo i valori di eccellenza, affidabilità e servizio che le appartengono. Tutto il personale della Compagnia si unisce nel condividere la solennità di questo momento, che resterà una tappa significativa nella storia di Ita Airways».

