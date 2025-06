TARQUINIA - Anche quest’anno il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia propone attività pensate per bambini e ragazzi tra i 7 e i 12 anni: aperture straordinarie con proposte ludico-didattiche dedicate ai più giovani, alla scoperta del mondo degli Etruschi, in un viaggio nel tempo che li porterà ad imparare divertendosi.

L’appuntamento è per tutti i lunedì di giugno dalle 9 alle 12. Ingresso gratuito per gli under 18 e un accompagnatore per partecipante. Info e prenotazioni su pa-certa.info@cultura.gov.it.

ATTIVITA’ TARQUINIA

Lunedì 9 giugno - Necropoli dei Monterozzi - ore 9-12. Caccia al tesoro a colpi di enigmi classici. Lunedì 16 giugno - Necropoli dei Monterozzi - ore 9-12. Nella necropoli si nasconde un magico tesoro… chi riuscirà a trovarlo? Lunedì 23 giugno - Necropoli dei Monterozzi - ore 9-12 Caccia al tesoro a colpi di enigmi classici. Lunedì 30 giugno - Necropoli dei Monterozzi - ore 9-12 Nella necropoli si nasconde un magico tesoro… chi riuscirà a trovarlo?

ATTIVITA’ CERVETERI

Lunedì 9 giugno - Necropoli della Banditaccia - ore 9-12 Caccia al tesoro a colpi di enigmi classici.Lunedì 16 giugno - Museo Cerite - ore 9-12 Aguzzate la vista e trovate le soluzioni ad indovinelli e rompicapi. Lunedì 23 giugno - Museo Cerite - ore 9-12 Gioco dell’oca al museo Un classico con trabocchetti e domande a tema etrusco. Lunedì 30 giugno - Necropoli della Banditaccia - ore 9-12 L’anello dell’ultimo lucumone Nella necropoli si nasconde un magico tesoro... chi riuscirà a trovarlo?

