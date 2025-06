VETRALLA – Un casale del XVIII secolo immerso nella quiete della campagna viterbese ha ospitato un evento esclusivo, elegante e intimo. La Tenuta Bertarello, nella frazione di Tre Croci a Vetralla, si è trasformata per tre giorni nella cornice di un’esperienza sensoriale firmata Giulia De Lellis, imprenditrice e influencer da milioni di follower, in occasione di un retreat dedicato al suo brand beauty Audrer.

Insieme a lei, volti noti dello spettacolo e amiche di lunga data: Cecilia Rodriguez, Aurora Ramazzotti e Martina Ravotti, tutte riunite in un’atmosfera di condivisione, natura e cura di sé. Non è mancata una nota di dolcezza: sia De Lellis che Rodriguez sono in dolce attesa, come la stessa Giulia ha voluto raccontare con un tenero “Eravamo 4+2”.

L’iniziativa ha unito estetica e autenticità, offrendo alle ospiti un programma che ha alternato momenti di relax, pranzi sotto gli alberi, sessioni beauty e incontri speciali, tra cui quello con la stilista viterbese Benedetta Bruzziches, segno del forte legame con il territorio. «Ogni experience è un’estensione del mio brand, ma anche di me stessa», ha spiegato De Lellis. E così è stato: un ritiro esclusivo tra ulivi, colline e una piscina con vista, che ha valorizzato la Tuscia come cornice ideale per un evento dallo stile raffinato e profondamente umano.

