ALLUMIERE - Ad Allumiere cresce la tensione e sale sempre di più l'adrenalina in vista del prossimo 25 agosto, giornata in cui si svolgerà il 58° Palio delle Contrade.

"L’attesa sta finendo e siamo tutti pronti per l'evento più importante dell'anno - spIega la presidente della Pro Loco, Maria Pinardi - sono 58 anni di passione, tradizione,storia e tanta preparazione. Ad Allumiere il giorno del meraviglioso e avvincente Palio è il "Giorno dei giorni".

Dopo un'attesa lunga 364 giorni, il 25 sarà il fulcro di quello che è l'evento più importante di Allumiere, il Palio delle Contrade; sarà il giorno in cui si raccoglieranno i frutti del lavoro di un intero anno, sia per gli organizzatori e sia per le sei Contrade che scenderanno in piazza a contendersi la vittoria nel Corteo Storico, nella gara degli Sbandieratori e che, soprattutto, cercheranno di conquistare l’ambito Cencio che li renderà padroni della piazza per un intero anno".

La presidente della Pro Loco ricorda anche che: "Nella settimana che precede il Palio si terranno le cene promosse dalle varie Contrade; il 23 agosto sarà, invece, celebrata la "Messa delle Contrade".

Il 24 vi aspettiamo tutti alla Provaccia e alla disputa del Mini Palio, al termine del quale avrà inizio la "Notte delle Contrade" con feste in ogni Contrada fino a tarda notte".

A partire dalle 20 di potranno degustare i prodotti tipici nei ristoranti, nei locali e negli stand dei produttori di Allumiere.

Sarà possibile assaporare aperitivi organizzati nei bar e mangiare nelle pizzerie aperte fino a tardi, oppure girare per le vie del centro storico tra bancarelle, mercatini e food truck.

La cosa più importante è che si potrà vivere nelle Contrade il sentimento e la passione per il Palio potendo gustare un drink e ascoltando buona musica.

In ogni dove ad Allumiere i colori delle bandiere, delle magliette e dei fazzoletti di ogni Contrada, ma anche i cori e le emozioni di tutti gli allumieraschi faranno da meravigliosa cornice alla festa delle Contrade del 24 agosto: sarà la notte più lunga ed attesa ad Allumiere e, come consiglia la presidente Pinardi: "Venite e divertitevi con energia e rispetto di ogni cosa".

La presidente della Pro Loco, Maria Pinardi avvisa che dallo scorso martedì 20 sgosto è possibile prenotare i posti, per assistere al Palio, riservati alle persone con Disabilità Motoria.

Per info e prenotazioni contattare il numero 3717981944 raggiungibile anche tramite whatsapp; i posti sono limitati.

La Pro Loco poi ricorda che i biglietti per la Tribuna sotto il Comune (bar della piazza) saranno in vendita oggi dalle ore 09.30 presso la sede della Proloco. Il prezzo è di 20 euro; la presidente Pinardi poi ricorda che: "Non è possibile prendere più di 2 biglietti a persona. Essendo un numero di posti limitati sono 60 posti ci scusiamo fin d'ora se non si riesce ad accontentare tutti".

©RIPRODUZIONE RISERVATA