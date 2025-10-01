CIVITAVECCHIA – Una giornata che vuole unire testimonianza civile e solidarietà concreta, quella di sabato 4 ottobre, che vedrà Civitavecchia mobilitarsi per la pace in Palestina. L’Amministrazione comunale e la sezione locale dell’Anpi hanno promosso una manifestazione che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’ambasciatrice di Palestina in Italia Mona Abuamara, dell’attore e regista Moni Ovadia e di Fabrizio De Sanctis della segreteria nazionale Anpi. Attesi anche rappresentanti di amministrazioni, sindacati, associazioni e partiti del comprensorio.

La giornata si aprirà con l’iniziativa della marineria civitavecchiese: oltre trenta imbarcazioni stazioneranno al largo in segno di sostegno alla Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale impegnata nel consegnare aiuti umanitari a Gaza.

Nel pomeriggio il corteo partirà alle 16 dal Palazzo del Pincio e raggiungerà piazza Fratti, dove sarà consegnato all’ambasciatrice l’ordine del giorno votato all’unanimità dal consiglio comunale. Contestualmente verrà avviata una raccolta fondi a favore delle famiglie dei bambini palestinesi ricoverati negli ospedali italiani. Donazioni possibili all’IBAN: IT34J0832739040000000007366.