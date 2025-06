TOLFA – Sabato 21 giugno torna la tradizionale Sagra delle Ghighe: sapori, allegria e tradizione al Rione Poggiarello. A Tolfa l’estate si accende di gusto e convivialità con il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la “Sagra delle Ghighe”, in programma per sabato 21 giugno, promossa con passione dal Rione Poggiarello. Sarà una serata all’insegna della buona cucina tolfetana, della musica e dello stare insieme, pensata per celebrare i sapori autentici della tradizione e l’identità popolare del paese. Il presidente del Rione Poggiarello, Franco Smacchia, insieme a tutto il gruppo di volontari, è già al lavoro per garantire un’organizzazione impeccabile e un’atmosfera calorosa e coinvolgente. “Ce la metteremo tutta – afferma il presidente Smacchia – per far vivere a tutti una serata magica. Per noi è fondamentale portare avanti le tradizioni, valorizzare i prodotti del territorio e offrire un momento di autentico spirito comunitario”. Protagoniste assolute della serata saranno, ovviamente, le ghighè, tipica pasta artigianale preparata con acqua e farina, semplice ma gustosissima, che sarà servita con due condimenti classici: all’amatriciana oppure con sugo al pomodoro e basilico. Il menù fisso, abbondante e curato nei minimi dettagli, prevede anche un antipasto misto, un secondo a scelta tra lumache e maialino, insalata, ciambelline al vino e, naturalmente, vino locale. La qualità è garantita: tutti i piatti saranno preparati con materie prime selezionate e provenienti da Tolfa, nel rispetto della stagionalità e delle ricette tradizionali. A rallegrare ulteriormente l’atmosfera ci saranno gli amici del ristorante “La Parolaccia”, pronti a portare in piazza la loro verve, tra sketch, musica e intrattenimento. “La nostra è una sagra che vuole essere semplice, genuina e sincera – aggiungono dal Rione – puntiamo tutto su tre cose: ottimo cibo, buon servizio e tanta allegria. È questo il nostro modo di dire grazie a Tolfa e a chi continua a credere nel valore delle nostre radici”.