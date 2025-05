ALLUMIERE - L’associazione poetica Allumiere all’opera per organizzare al meglio il “Festival della Poesia Vernacolare” che si svolgerà il prossimo primo agosto. L’Apa è nata nel 2013 grazie ad un’idea del compianto e indimenticato Pierino Pennesi, il quale ha raccolto le anime poetiche del paese in un gruppo: “Siamo persone che non avevano mai fatto esperienze insieme ci siamo uniti e con Pierino abbiamo dato vita all’Apa - spiega la vicepresidente dell’Apa, Stefania Cammilletti - e facciamo laboratori di poesia con argomenti che trattano la storia e le tradizioni del paese. Nelle nostre poesie si parla di cucina, di tradizioni popolari, religiose e civili e di tutto ciò che dà vita ad Allumiere. Ad aprile abbiamo partecipato a “Sentieri fioriti” con l’associazione “Clic”: abbiamo allestito una mostra su sulle miniere di Allumiere. Siamo orgogliosi di aver avuto un riconoscimento presso la Camera dei Deputati per aver partecipato al “Festival delle Radici”. Il sindaco ci ha offerto la possibilità di partecipare e noi abbiamo subito colto al volo l’occasione e abbiamo partecipato a una full Immersion di due giorni. è stata un’esperienza forte che ci ha arricchiti e divertiti. Intanto la nostra associazione si sta preparando alla serata del 1 agosto quando nel Palazzo Camerale daremo vita alla 18ª edizione della “Festival Vernacolare” che raccoglie la poesia dialettale di una trentina di comuni dell’alto Lazio. Noi premiamo tutti con una speciale Bag, all’esterno della quale c’è stampata un’ottava e all’interno ci sono prodotti tipici di di Allumiere. Il tema di quest’anno è l’imbarazzo. Distribuiremo a tutti un libro che raccoglie tutte le poesie del festival. Stiamo lavorando nella creazione di ottave sulle attività principali che si svolgevano e si svolgono ad Allumiere con le dovute differenze per poi rilegarli in un unico lavoro. Il nostro obiettivo è di poter lasciare come eredità ai nostri giovani la storia del paese attraverso le nostre ottave. Nell’intervista la vice presidente Stefania Cammilletti parla dell’Apa e del Concorso Vernacolare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA