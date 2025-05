OSTIA - «E’ stato redatto verbale di consegna anticipata parziale per i “Lavori di messa in sicurezza del Ponte C” in corrispondenza del km 7+600 nei pressi del CANCELLO n.8 sul tratto Ostia Torvajanica S.P. 601». A renderlo noto è la delegata alla Viabilità di Città metropolitana di Roma Capitale, Manuela Chioccia.

«L’avvio dei lavori, - prosegue - è stato ordinato dopo averne verificato la fattibilità senza alterazioni dell’attuale assetto viario ed entro la fine del mese di giugno ci sarà il ripristino definitivo del tratto di strada e all’eliminazione delle limitazioni di carico fino al bivio con la SP Ostia Anzio-Pratica di Mare (Campo Ascolano.

I lavori verranno eseguiti con orario continuativo di 24 ore al giorno e non modificano l’attuale viabilità che consente la regolare fruizione dei servizi pubblici, secondo quanto già previsto dalle vigenti ordinanze di disciplina del traffico. L’intervento che riguarda il Ponte D sito nel Comune di Pomezia al Km 11+050 della S.P. Ostia-Anzio sarà avviato al termine della stagione estiva»