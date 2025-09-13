TARQUINIA - Il presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, nonchè medico, Alberto Riglietti ha incontrato l'ortopedico dottor Fabio Favetti, assegnato all'Unità operativa dell'ospedale di Tarquinia. «Ci siamo confrontati sulle prospettive e il rilancio dell’attività clinica ambulatoriale e chirurgica dell'Ortopedia - spiega Riglietti - Mi rincuora sapere che i cittadini possano contare sull’ambulatorio attivo le mattine di lunedì, mercoledì e venerdì, di consulenze ortopediche al Pronto soccorso e dell'attività chirurgica/operatoria. A breve organizzeremo un incontro tra il collega ortopedico e i medici di Medicina generale di Tarquinia per una proficua collaborazione».

