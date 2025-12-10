TARQUINIA - Un gesto di grande sensibilità ha coinvolto il Day hospital oncologico del presidio ospedaliero di Tarquinia, gestito dal dottor Carlo Signorelli. La signora Emilia Lupi, moglie di un paziente oncologico, seguito per molti anni presso la struttura del litorale, ha donato un monitor destinato alla sala d’attesa dei pazienti in cura.

La signora Lupi ha voluto esprimere, con questo gesto simbolico, la propria gratitudine per la professionalità, l’umanità e dal team oncologico di Tarquinia durante l’intero percorso oncologico del marito Sandro. «Un modo per dire grazie – ha spiegato – per le amorevoli cure ricevute in tutti questi anni».

Alla consegna era presente Francesca Primi, direttrice facente funzioni dell’Unità operativa di Oncologia della Asl di Viterbo, che ha ringraziato a nome dell’intera équipe, sottolineando l’importanza della rete oncologica aziendale nel garantire continuità assistenziale, uniformità dei percorsi e una presa in carico multidisciplinare dei pazienti. Presente anche la referente della Direzione sanitaria di presidio, Bernadette Macchione, che, in linea con quanto espresso dalla Direzione strategica aziendale, ha ribadito l’impegno dell’azienda nel riservare particolare attenzione alle persone fragili. Ha inoltre assicurato che, nella ridefinizione definitiva in corso degli spazi assistenziali, sarà prevista una zona ospedaliera dedicata specificamente ai pazienti oncologici.

L’incontro si è concluso con un sentito ringraziamento al dottor Signorelli e al team infermieristico per la dedizione quotidiana, l’umanità e l’elevata professionalità che caratterizzano il loro operato.

