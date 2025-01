«Oggi è un giorno importante per la città e l’intera provincia di Viterbo perché, con l’inaugurazione della nuova ala del Corpo A3, viene consegnato un ospedale ammodernato e potenziato a livello strutturale e tecnologico, in grado di offrire livelli di qualità ed efficienza elevati». Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, a margine della cerimonia che si è svolta questa mattina. «Con il cambio di denominazione da Belcolle a Santa Rosa, patrona della città e a cui tutti i viterbesi sono devoti, si mette un sigillo estremamente significativo al nosocomio, rendendo omaggio alla storia di Viterbo e, come ha sottolineato il vescovo Orazio Francesco Piazza, rappresenta un messaggio di fede e speranza per i pazienti e le loro famiglie - spiega l’onorevole Rotelli -. Quello di oggi è un risultato importante, per cui ringrazio il governatore del Lazio, Francesco Rocca, per aver mantenuto gli impegni assunti con i cittadini; il commissario straordinario della Asl, Egisto Bianconi, per l’impegno e il grande lavoro svolto; e il consigliere regionale Daniele Sabatini, che ha avuto l’intuizione e la sensibilità di intitolare il presidio sanitario viterbese a Santa Rosa», conclude il deputato.