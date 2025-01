“Dopo anni di attesa, la data di oggi rappresenta una svolta storica in termini di qualità ed efficienza per la sanità viterbese e di tutta la provincia: l’apertura della nuova ala del Corpo A3 del nosocomio cittadino è un risultato straordinario e conferma l’attenzione da parte della giunta Rocca al nostro territorio e alle esigenze dei suoi cittadini, perché quello alla salute è un diritto prioritario e irrinunciabile”. Così il gruppo consiliare FdI di Palazzo dei Priori in riferimento alla cerimonia di intitolazione dell’ospedale Santa Rosa che si è svolta questa mattina. “L’intitolazione del presidio sanitario a Santa Rosa - aggiunge il gruppo comunale - sancisce la sacralità del legame che unisce tutti i viterbesi. Cogliamo l’occasione per ringraziare il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il consigliere Daniele Sabatini per aver mantenuto fede all’impegno assunto; e il commissario straordinario della Asl, Egisto Bianconi, per l'impegno profuso”, concludono i consiglieri comunali Laura Allegrini, Matteo Achilli, Gianluca Grancini e Pietro Amodio.