TARQUINIA - «Una realtà radicata nel territorio, con lo sguardo al futuro».

Durante l’openday di Ortofrutta Experience alla Centrale Ortofrutticola di Tarquinia, il presidente Alessandro Serafini ha raccontato la storia e la crescita di una cooperativa fondata nel 1964 e oggi composta da 117 soci attivi, specializzati in colture d’eccellenza come pomodoro, melone, anguria, carciofo e asparago.

«Il nostro cavallo di battaglia è il pomodoro, coltivato su oltre 700 ettari - ha spiegato Serafini - Ma oggi abbiamo mostrato ai ragazzi tutta la filiera del melone, dalla semina fino alla distribuzione, passando per il confezionamento. Un’opportunità preziosa per far toccare con mano l’intero ciclo produttivo. Una struttura moderna, acquistata e rilanciata dai soci nel 2015, che in dieci anni ha raddoppiato ettari coltivati e fatturato: un esempio concreto di cooperazione, innovazione e valorizzazione del territorio».

