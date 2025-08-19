TOLFA - Un altro colpo messo a segno dall’amministrazione comunale di Tolfa in occasione del Drappo dei Comuni, che si è svolto domenica 17 agosto 2025. A rendere ancora più speciale il programma delle serate, la sindaca Stefania Bentivoglio, col supporto del consigliere Tiziano Tedesco, ha voluto regalare alla città, sabato 16 agosto, uno spettacolo che ha lasciato senza fiato il numeroso pubblico presente. Nel suggestivo contesto dell’Anfiteatro Pompilio Tagliani della Villa Comunale si è tenuto il concerto della B-And Wind Orchestra con lo spettacolo “Orchestra ma non troppo”, ideato dalla Music & Art Management e diretto dal Maestro Gianluca Cantarini. Un viaggio musicale intenso e raffinato che ha attraversato i ritmi swing e jazz, passando per le immortali colonne sonore da cinema di Ennio Morricone, fino a concludersi co i grandi classici del tango argentino del maestro Astor Piazzolla. Grande risalto hanno avuto gli strumenti solisti che si sono alternati sul palco: Gabriele Borro, Patrizio Destriere e Roberta Scacchi ai sax; Nicola Funarola e Ciro Principe al trombone; Michele Petrignani e Gabriele Tamiri alle trombe; Alessandro Aureli, Leonardo Cilento e Antonio Amanti al clarinetto. A rendere ancora più affascinante l’esibizione è stata la straordinaria ballerina Aurora Vannicola, che ha impreziosito lo spettacolo con eleganza e passione. "Il sacrificio e la passione per la musica sono stati ampiamente ripagati", ha dichiarato Felice Napolitano, ideatore e promotore dell’orchestra, che ha voluto ringraziare la sindaca Bentivoglio per il sostegno senza il quale la serata non sarebbe stata possibile. Entusiasta anche il consigliere Tiziano Tedesco, che ha definito l’appuntamento «un evento unico, mai ascoltato prima a Tolfa». E ha aggiunto: «Siamo fieri di aver dato risalto a un progetto nato nel Comune di Santa Marinella e così importante. Ci auguriamo future collaborazioni". Applausi scroscianti hanno salutato l’esibizione, accolta con entusiasmo e calore dal pubblico. La Music & Art Management ha espresso gratitudine all’amministrazione comunale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA