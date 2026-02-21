Nuovo colpo al traffico di droga nel capoluogo. Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile – sezione operativa di Viterbo – hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, ritenute gravemente indiziate di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta con il supporto dei militari della stazione di Cremona, ha riguardato due soggetti già detenuti per altre cause. Si tratta di un 30enne di nazionalità nigeriana, attualmente recluso nella casa circondariale di Cremona, per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere, e di un 42enne cileno detenuto a Viterbo. Per quest’ultimo il giudice ha stabilito gli arresti domiciliari, misura che diventerà esecutiva al termine della pena che sta scontando.

Le misure cautelari rappresentano l’esito di un’indagine portata avanti dalla sezione operativa dell’Arma, che attraverso un’attività di monitoraggio e controllo del territorio ha consentito di raccogliere gravi indizi in relazione a reiterate cessioni di droga a numerosi assuntori della zona.

«L’operazione - si legge nella nota del Comando provinciale dei carabinieri - si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto allo spaccio messo in campo dai carabinieri per arginare il fenomeno e rafforzare la sicurezza sul territorio».

