SUTRI entra ufficialmente nel viaggio di “Open to Meraviglia”, il progetto del ministero del Turismo che attraversa l’Italia per valorizzare i territori più autentici, con un’attenzione particolare ai borghi, alle esperienze locali e a un turismo lento, consapevole e diffuso. Ad accogliere l’iniziativa, il sindaco Matteo Amori insieme all’assessore al Turismo. «Siamo orgogliosi – ha dichiarato Amori – di far parte di questo percorso che unisce bellezza, cultura e accoglienza. Sutri, con la sua storia millenaria, i suoi tesori archeologici e la sua identità, è la cornice ideale per raccontare un’Italia meno conosciuta, ma ricchissima di fascino». “Open to Meraviglia” punta a trasformare il viaggio in racconto e scoperta, grazie a immagini, video, installazioni immersive e incontri sui territori. Un format pensato per promuovere la riscoperta dei piccoli centri e del loro patrimonio umano, culturale e ambientale. La presenza a Sutri conferma la crescente attenzione verso la Tuscia e i suoi borghi, sempre più al centro delle strategie nazionali di valorizzazione turistica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA