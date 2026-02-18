David Ernesti sarebbe stato minacciato di morte da Giovanni Bernabucci qualche ora prima del delitto. È quanto avrebbe riferito la sua compagna agli investigatori della polizia che stanno indagando sul caso. Ernesti, 46 anni, è stato arrestato per l’omicidio del vicino di casa e compagno di lavoro, assassinato con diverse coltellate.

Non è escluso che la procura possa disporre una perizia sul cellulare della vittima e su quello di Ernesti per estrapolare le chat, cellulari già sequestrati dagli investigatori.

Gli uomini della squadra mobile stanno cercando di fare luce sulle circostanze e il movente nell’ambito dei quali è maturato l’omicidio. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella dei dissapori legati al lavoro, ma anche quella delle questioni economiche. Intanto il gip, dopo l’udienza di convalida nella quale si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha disposto per Ernesti il trasferimento in carcere dal reparto di medicina protetta dell’ospedale Santa Rosa.