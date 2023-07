CERVETERI - Numeri che hanno superato le 6 mila presenze. La Sagra del Melone ritornata dopo 40 anni ha centrato l'obiettivo raggiundendo un risultato di presenze inattesso. A Due Casette non si fa altro che continuare a parlare del bel risultato ottenuto grazie a un lavoro che, inizato fa mesi, ha visto il contributo di più di 100 persone. Una fatica premiata dal risultato, che ha confermato come nelle frazioni si possano organizzare eventi grazie al senso di comunità. «Ha prevalso su tutti il senso di appartenenza - ha detto il consigliere comunale Gianluca Paolacci - Abbiamo dato tanto. Uniti e coesi. Era un esordio, non era facile, anzi avevamo molte paure. Invece siamo riusciti nell'obiettivo, portando spettacoli, enogastronomia e un convegno di alto profilo. Stiamo già pensando alla prossima sagra, rendendola ancora pià suggestiva, esaltando la tradizionalità e l'agricoltura, che sono temi fondamentali per rilanciare i prodotti del territorio».

