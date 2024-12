ALLUMIERE - Si è conclusa la XVI edizione della "Giornata Nazionale delle Miniere" promossa per diffondere il valore e il significato culturale del turismo minerario con una presenza di pubblico importante nel Parco Archeo Geominierario Allumiere Monti della Tolfa. Oltre 250 le presenze di pubblico per partecipare ai tre giorni di iniziative (24, 25 e 26 maggio) dedicate alla divulgazione scientifica e alla scoperta del patrimonio geologico, minerario, naturalistico e archeologico per far conoscere anche ai non addetti ai lavori il ricco e diversificato patrimonio custodito oggi nelle antiche miniere di Allumiere. Organizzate da ISPRA, con la Regione Lazio, il Comune di Allumiere e il Museo "A.Klitsche de La Grange" nel Parco Archeo Geominerario Allumiere Monti della Tolfa. Si tratta di un ambizioso progetto complessivo dedicato alla riattualizzazione di cave e miniere e di siti storico-archeologici della memoria mineraria e del contesto geologico e naturalistico in veste di recupero di valore inteso come elemento storico, antropologico, scientifico intergrato e costituente il paesaggio minerario derivato, pensato per invitare i visitatori ad approfondire il tema delle risorse minerarie ma, soprattutto, che apre un nuovo capitolo della programmazione espositiva e di ricerca del Museo A. Klitsche de La Grange concentrato sulla valorizzazione in chiave di Archeologia Pubblica del primo Parco Museo Archeo Geominerario regionale aumentando la fruizione di uno dei più importanti siti del patrimonio archeologico e storico nazionale.

Da rilevare poi che si è svolta con tanta partecipazione venerdi 24 maggio alle ore 17 l'inaugurazione della Sala Geologia dei Monti della Tolfa del Museo Archeologico Naturalistico Minerario "A.Klitsche De La Grange. Dopo l’intervento di sistemazione, ha riaperto al pubblico la sala dedicata alla geologia dei Monti della Tolfa del MAK (museo di Allumiere). Il palinsesto espositivo rappresenta l’allestimento più identificativo del Museo. La sala in cui è allestito nel Palazzo della Camera Apostolica riunisce l’importante collezione di campioni del museo offrendo lo spaccato della storia geologica del

comprensorio dei Monti della Tolfa in generale e del territorio di Allumiere in particolare. Oggi la collezione museale in esposizione è incrementata con le nuove acquisizioni, frutto delle prospezioni geologiche del progetto di ricerca "Geo Mak" avviato nel 2022 dal museo con la collaborazione dell’Area Geodiversità e Monumenti Naturali - Regione Lazio, al fine di ampliare e permettere l’osservazione dei caratteri geologici dei Monti della Tolfa alla luce dei più recenti studi. Workshop "Paesaggi culturali e Paesaggi della terra: percorsi di valorizzazione a confronto: una nuova occasione di dialogo per comprendere le nuove tendenze dell’evoluzione del patrimonio minerario e del turismo culturale al centro del workshop che ha visto la partecipazione del MAK con Sabab-Vt-Em e Regione Lazio. I relatori hanno affrontato il tema del turismo esperenziale, in particolare il contributo della direttrice del Mak, Lucina Giacopini con Diego Mantero dirigente dell’Area Geodiversità e Monumenti Naturali della Direzione Ambiente Regione Lazio, ha trattato il tema del geoturismo e al turismo lento dei percorsi con l’attenzione rivolta al confronto con alcune realtà di successo rappresentate da Geoparchi nazionali e internazionali che possono suggerire idee al l progetto di valorizzazione del distretto minerario offrendo esempi costruttivi e utili. L’esame dell'impatto degli interventi in corso per valorizzare il patrimonio architettonico dell’Eremo della Trinità ai fini dell’elaborazione di strategia di sviluppo dell’area, rafforzando la consapevolezza del suo valore è stato il fulcro del contributo di Gloria Galanti della Soprintenzenza ABAP-VT-Rm con il progettista dei lavori Roberto Pinci. I contributi tecnici si sono conclusi cou un excursus degli interventi di restauro e adeguamento sul patrimonio architettonico comunale da parte di Alessandro Pioli, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Allumiere. Hanno aperto i lavori il sindaco di Allumiere Luigi Landi e la direttrice del Mak Lucina Giacopini; a seguire si sino susseguiti isaluti dell’ISPRA da parte di Marco Pantaloni e Fabiana Console, quelli della Regione Lazio da parte di Diego Mantero, della Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, Margherita Eichberg.

Il 25 e 26 maggio si sono svolte con successo anche le georscursioni scientifiche guidate da un insieme multidisciplinare costituito da ricercatori di ISPRA, Regione Lazio e Mak per osservare e descrivere i caratteri e le peculiarità geologiche, vegetazionali, faunistiche, storiche, archeologiche del distretto dei Monti della Tolfa. La prima geoescursione si è svolta lungo il nuovo percorso ad anello Geotrail 1: “Alla scoperta del Parco Archeo GeoMinerario Allumiere - Monti della Tolfa: un itinerario geologico naturalistico tra le antiche miniere di alunite”. La seconda si è tenuta, invece, sul

percorso “Monumento Naturale Regionale Il Faggeto di Allumiere: una passeggiata tra alberi secolari e cave di alunite”. L'iniziativa della Giornata delle Miniere è organizzata da REMI, ISPRA SNPA, con MASE, AIPAI, ANIM, ASSORISORSE, G&T e il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geologi, di EuroGeoSurveys e di Primavera della Mobilità dolce.