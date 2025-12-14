ALLUMIERE - Allumiere si prepara a vivere un’altra intensa giornata all’insegna della magia natalizia con “Natale nel Borgo”, un appuntamento pensato per celebrare il periodo più atteso dell’anno attraverso momenti di incontro, creatività e condivisione. Un’iniziativa che mette al centro la comunità e, in particolare, i più piccoli, offrendo loro uno spazio dove poter esprimere fantasia ed entusiasmo, immersi in un’atmosfera di festa.

Domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 10.30, la Sala Nobile del Palazzo Camerale aprirà le sue porte a bambini e famiglie per una mattinata dedicata ai laboratori natalizi.

Tra colori, decorazioni, luci e materiali creativi, i partecipanti potranno lasciarsi trasportare dallo spirito del Natale, realizzando piccoli manufatti e vivendo un’esperienza coinvolgente e stimolante. Un’occasione preziosa per condividere del tempo di qualità, riscoprendo il valore dello stare insieme e della manualità, elementi che rendono ancora più autentico il periodo delle feste. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del borgo e delle sue tradizioni, che durante il periodo natalizio si trasforma in un luogo ancora più accogliente e suggestivo.

“Natale nel Borgo” non è soltanto un evento, ma un invito a rallentare, a ritrovarsi e a vivere il paese come spazio di relazione e partecipazione, capace di unire generazioni diverse attorno a gesti semplici ma carichi di significato. L’appuntamento è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità per rafforzare il senso di comunità, regalando ai bambini un ricordo speciale e agli adulti un momento di serenità e condivisione. Il sorriso dei più piccoli, la curiosità, l’allegria e l’entusiasmo diventano così il cuore pulsante di una mattinata che promette di lasciare il segno.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Francesca al numero 347 9415771. «Allumiere vi aspetta per celebrare insieme la magia del Natale - spiegano dalla biblioteca - in un borgo che continua a puntare su tradizione, partecipazione e spirito comunitario, rendendo ogni iniziativa un’occasione per sentirsi parte di qualcosa di speciale. Non mancate».