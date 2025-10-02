CERVETERI – Romina Vignaroli è la nuova assessora alla Pubblica Istruzione. Docente con una lunga esperienza nella scuola di Marina di Cerveteri, approda per la prima volta a un incarico amministrativo, mettendo a disposizione della comunità la sua professionalità. «Completiamo l’assetto governativo – annuncia la sindaca, Elena Gubetti - con una figura tecnica, di estremo spessore umano e professionale. Sono certa che sarà un punto di riferimento importante per la giunta, gli uffici e per le famiglie. In questi giorni ho avuto modo di incontrare più volte Romina insieme alle altre forze politiche e sin da subito abbiamo trovato ottima sinergia di intenti. La attende un lavoro duro e importante: il mondo della scuola non va mai in vacanza». Emozionata Vignaroli. «Ho accettato – dice - con grande soddisfazione e senso di responsabilità - . La scuola non è solo il mio lavoro, ma una vera passione e missione che svolgo ogni giorno con impegno, amore e dedizione. Da 27 anni affianco a questo impegno una particolare attenzione per il mondo della disabilità, essendo mamma di una figlia affetta da una malattia rara».

