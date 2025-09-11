FIUMICINO - Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Fiumicino ha voluto rivolgere un messaggio sentito agli studenti, alle famiglie, al personale scolastico e a tutta la comunità, sottolineando il valore fondamentale dell’istruzione nella crescita del territorio.

«La scuola – dichiara il primo cittadino – è il luogo in cui si costruisce il futuro, non solo degli studenti, ma di tutta la nostra comunità. Fiumicino è un Comune giovane e, come ogni realtà in evoluzione, sente forte il desiderio di crescere, migliorare e costruire. Abbiamo bisogno di cittadini preparati, consapevoli, capaci di immaginare e realizzare una città più sostenibile, inclusiva e al passo con le nuove tecnologie. È in questo momento che si pongono le fondamenta di quel futuro.

Un ringraziamento va al personale scolastico, alle famiglie e a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per accompagnare i nostri giovani in una delle sfide più belle e importanti: diventare donne e uomini liberi, responsabili che amano la propria città e il proprio Paese. Buon inizio!», conclude Baccini.

Parole che mettono al centro l’importanza della formazione, vista non solo come un percorso individuale, ma come un investimento collettivo.

Il sindaco Baccini ha voluto rimarcare l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere la scuola come spazio di crescita, partecipazione e futuro, esprimendo anche la sua gratitudine verso tutti coloro che contribuiscono ogni giorno a rendere possibile questo percorso.

