CERVETERI - Il centro, le frazioni Campo di Mare, Cerenova e il Borgo di Ceri si colorano di verde e di nuovi fiori grazie a un intervento di piantumazione che porta sul territorio 250 nuove piante decorative. L’iniziativa, promossa dalla giunta Gubetti in collaborazione con Multiservizi Caerite, ha un obiettivo tanto semplice quanto strategico: migliorare l’aspetto degli spazi pubblici e rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità collettiva verso il decoro urbano. Le aree interessate sono state selezionate per massimizzare l’impatto estetico e valorizzare punti di passaggio e di grande visibilità: la rotonda di Largo Almunecar, la rotonda prima del cavalcavia di Campo di Mare, il lungomare dei Navigatori Etruschi e il suggestivo Borgo di Ceri. Le specie scelte – pervinche, verbene, lantane, bulbine, westringie e pinniseti – sono tutte piante decorative caratterizzate da resistenza e lunga durata, capaci di offrire colore, vitalità e armonia agli spazi verdi durante tutto l’anno. Il progetto, coordinato dalla dottoressa Bianca Martina Pes (responsabile del monitoraggio e della riqualificazione ambientale per Multiservizi) proseguirà nei prossimi giorni. L’intenzione è di estendere l’intervento anche ad altre zone di Cerveteri e delle frazioni per ampliare il “mosaico verde” che sta ridisegnando il volto della città.

