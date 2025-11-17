LADISPOLI – Si è svolta la 10° edizione della “Marcia degli Alberi”, appuntamento ormai attesissimo che ogni anno unisce associazioni, scuole e cittadini in un unico grande gesto d’amore per l’ambiente. Con l’autorizzazione del Comune, nei giardini “Nazareno Fedeli”, sono stati messi a dimora 30 nuovi alberelli. Le varietà, scelte con cura, hanno dato vita a un piccolo bosco urbano ricco e diversificato: lecci, carrubi, falso pepe, frassini, ulivi, tigli, roverelle e canfora. Il corteo è partito dal piazzale Roma, guidato dai bambini dell’istituto Caravaggio che, durante la marcia, hanno intonato il loro Inno e cantato le parole di Rodari “Per fare un albero”, regalando a tutti un momento di gioia e partecipazione. Anche altre scuole, come l’I.C. Ladispoli 1, hanno dato il loro prezioso contributo alla Marcia, rendendo l’iniziativa ancora più speciale oltre che partecipata. «Siamo tutti felici e orgogliosi di far parte di questa comunità – sostiene Rosario Sasso - che cammina insieme e cammina con gli alberi. Immancabile e sempre gradita la presenza di Valentino Valentini, storico promotore dell’evento. Gli alberi che piantiamo nelle nostre città svolgono un ruolo preziosissimo: filtrano l’aria, offrono ombra, migliorano il clima, favoriscono la biodiversità e rendono più vivibili i nostri quartieri. Questo spirito è al cuore dell’iniziativa, patrocinata anche dalla fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, in collaborazione con Regione Lazio, Arsial e rete Diocesana per la cura del creato». Ha partecipato pure Marco Tortorici, titolare della Farmacia Solidale Salvo D’Acquisto di Palidoro e gli amici dell’associazione “Daje de Alberi” di Roma.

«L’entusiasmo mostrato da tutte le realtà coinvolte – prosegue Sasso - conferma quanto sia forte, nel nostro territorio, il desiderio di prendersi cura della natura. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con la stessa passione e con nuovi alberi da accogliere».

Hanno partecipato alla manifestazione: Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord, Scuolambiente, Libera - Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, Natura per tutti onlus, APS Piccolo Fiore onlus ETS, APS Nuove Frontiere onlus ETS, LIPU, Dammi la Zampa onlus, AVO Ladispoli, CORITA – Comitato Rimboschimento città di Taranto, Marevivo Delegazione Regionale Lazio, Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Ladispoli Forum Ambiente, Humanitas, Alberi in Periferia, Animo ODV, N.O.G.R.A. Ladispoli, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Circolo Laudato Si’ Sacro Cuore Ladispoli, Auser Civitavecchia (gruppo Cerveteri-Ladispoli), Comitato Genitori I.C. Caravaggio, Fare Verde Ladispoli-Cerveteri, GAR Gruppo Archeologico Romano, Alberi in Periferia, Scout Ladispoli 2.