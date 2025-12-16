LADISPOLI - Nella città balneare un "Presidio di legalità" e punto di riferimento per la cittadinanza. È stata ufficialmente assegnata la nuova sede all'associazione nazionale Polizia di Stato (ANPS) della sezione di Ladispoli, situata in piazza Rossellini. «Siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra comunità uno spazio fisico che sia simbolo di sicurezza, memoria storica e impegno civile», ha commentato il presidente della sezione Anps di Ladispoli, Bruno Camposarcone. «L'apertura di questa sede come presidio vuole essere un gesto tangibile di vicinanza ai cittadini. Vogliamo essere un punto di riferimento per l'ascolto, per fornire informazioni utili in materia di prevenzione e sicurezza, e per promuovere iniziative sociali e culturali sul territorio», ha aggiunto il vice presidente Biagio Palladino. La sede sarà aperta il lunedì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 16 alle 18. «Per chiunque fosse interessato ad aderire alla nostra associazione - concludono dall'associazione - può scrivere alla mail cerveteri.vol@assopolizia.it oppure chiamare al 335.666.8603 oppure 348.017.4565».

