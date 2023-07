CERVETERI - Anche nove giovani della parrocchia San Francesco d'Assisi hanno intrapreso il cammino per la Gmg 2023 a Lisbona, «evento tanto atteso su cui si sono seriamente preparati». A raccontare del viaggio intrapreso dai ragazzi è stata proprio la Parrocchia. «Il tema scelto da Papa Francesco per la GMG Lisbona 2023 – “Maria si alzò e andò di fretta” perché "Maria, quando sa che sarà la madre di Dio, non rimane a farsi un selfie o a pensare a quello che farà". Al contrario, “la prima cosa che fa è mettersi in cammino, di fretta, per servire, per aiutare. Anche loro si sono messi in cammino. Un augurio immenso da tutta la vostra comunità parrocchiale e che sia per voi un nuovo inizio affinché la vostra esperienza sia per noi da esempio. Vi penseremo e ci uniremo a voi e a tutto il mondo nella preghiera».

