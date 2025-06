LADISPOLI - Un ferragosto senza falò ma che dia la possibilità a giovani e famiglie di divertirsi in spiaggia, con annesso tradizionale bagno di mezzanotte. La città balneare è pronta a replicare "l'esperimento" dello scorso anno andato in scena sulla spiaggia libera di Marina di Palo.

E così, mentre il sindaco Alessandro Grando e l'assessore al Turismo Marco Porro hanno annunciato intrattenimenti musicali in piazza (il 14 agosto con il Trio Monti e il 15 con Dj Osso pensando ai giovani più "maturi"), il delegato alla Pianificazione della costa, Pierpaolo Perretta annuncia il bis. «Vogliamo ricreare la stessa atmosfera dello scorso anno», ha detto intervistato a News&Coffee (la rassegna stampa in onda dal lunedì al venerdì alle 9.30 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di "Civonline.it").

Obiettivo: trascorrere un ferragosto in sicurezza in assenza di falò ma con tanto divertimento. Evento, quello nei piani del Comune, che rientra in un più ampio progetto di promozione del litorale ladispolano, del pescato locale e della sua realtà di pescatori. Riflettori puntati infatti sulla "Blue Economy". «Come demanio marittimo - ha proseguito ancora il delegato alla Pianificazione della costa, Pierpaolo Perretta - abbiamo creato un cartellone estivo che comprende diverse tematiche collegate anche al pescato locale». Si parte con il "Blue Fish" a ridosso di San Pietro e Paolo (il 29 giugno dunque)

