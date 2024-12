CERVETERI – «E il cartellone estivo?». A domanda non ci sono risposte. Nessun annuncio da parte del sindaco, Elena Gubetti e nemmeno del vice nello stesso tempo anche assessore a Cultura e Politiche giovanili Federica Battafarano che sull’argomento non si sbilanciano. A Ladispoli l’estate è già entrata nel vivo, ci sono spettacoli ogni sera sia alla Grottaccia che nella centrale piazza Rossellini. Musica, movida, isole pedonali e week end sempre pieni di gente e a beneficiarne sono anche i commercianti. Non si può dire lo stesso della città etrusca in netto ritardo con la programmazione dell’estate e in difficoltà in tanti altri settori. Che sia colpa della grave crisi interna politica? Può darsi, ma residenti e turisti si aspetterebbero un segnale da parte dell’amministrazione comunale trincerata nel silenzio e alle prese con un equilibrio fragilissimo con i gruppi civici dei dissidenti. E menomale che è la Pro Loco di Marina di Cerveteri ad organizzare qualche iniziative per allietare le serate dei villeggianti e degli abitanti delusi finora. Mercoledì 17 yoga all’aria aperta e alle 21.30 il cinema con la proiezione del film per i bambini “Eco planet… un pianeta da salvare”. Giovedì nei giardini di Cerenova tecniche di rilassamento e venerdì proiezione del film “50 km all’ora”. Sabato 20 luglio spettacolo musicale “Varie età”. Fino al 31 luglio sempre yoga e tecniche di rilassamento, oltre ai film che saranno sempre gratuiti. Un barlume di speranza in una delle estati più complicate, almeno fino al 12 luglio, del comune cerveterano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA