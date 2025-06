CERVETERI – Arrivano i parcheggi gratuiti nelle aree del lungomare dei Navigatori a Campo di Mare. Lo ha riferito il sindaco di Cerveteri, Elena Maria Gubetti, che ci tiene ad annunciare anche il posizionamento di tre torrette di salvataggio di e passerelle per accedere agli arenili. Su posti per le auto gli operai della Multiservizi nelle scorse settimane sono entrati in azione per livellare lo spazio esterno ricoperto di sabbia e dare la possibilità agli automobilisti di poter raggiungere gli stabilimenti senza alcuna difficoltà. In passato erano stati istituti a pagamento suscitando tantissime polemiche per la gestione. «I parcheggi saranno liberi – puntualizza il primo cittadino -, offriremo così un servizio importante ai bagnanti che sceglieranno il nostro litorale». Largo anche ai bagnini con oltre 80mila euro arrivati dalla Pisana. «Inoltre garantiremo la sicurezza sulle spiagge – prosegue Gubetti - grazie a un intervento economico finanziato della Regione Lazio, che ci permetterà di installare un presidio per garantire maggiore tutela ai villeggianti e ai residenti. Insomma, il monitoraggio costante sarà assicurato nell’intera area balneare per evitare che ci siano annegamenti e dare ai fruitori delle spiagge servizi efficienti. È un nostro obiettivo rendere la costa di Cerveteri sicura, e quindi con tre bagnini e una cartellonistica efficace, saremo in grado di osservare chi si trova in mare». I torrini di avvistamenti ci saranno da domenica 29 giugno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA