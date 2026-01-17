MONTEFIASCONE – Con profondo rammarico, l’Associazione Carnevale Montefiasconese APS/ETS comunica che quest’anno non si terranno le tradizionali sfilate dei carri allegorici.

«Nonostante l’impegno e gli appelli lanciati nei mesi scorsi - si legge negli account social dell’associazione -, non è stato possibile coinvolgere un numero sufficiente di volontari per la costruzione dei carri, attività che richiede tempo, dedizione, spirito di squadra e senso di responsabilità. Tutti elementi che, purtroppo, quest’anno sono venuti meno, rendendo impossibile portare avanti l’organizzazione del Carnevale 2026 nella sua forma più simbolica». «Il Carnevale è un progetto collettivo – sottolinea l’Associazione – e non può gravare solo sulle spalle di pochi. La partecipazione dell’intera comunità è fondamentale per far vivere una tradizione che appartiene a tutti». L’Associazione esprime sincera gratitudine a quanti, nel corso degli anni, hanno contribuito con passione e sacrificio a mantenere viva questa manifestazione, rendendola uno degli appuntamenti più attesi e sentiti del territorio. «Con l’auspicio di poter riprendere un percorso condiviso, l’appuntamento è rimandato al Carnevale Montefiasconese 2027, con la speranza che la comunità torni a stringersi attorno a questa festa, patrimonio di identità e socialità», concludono dall’Associazione.

