LADISPOLI - La vicecampionessa italiana dice stop, per il momento. Niente gare, solo allenamenti in vista del mondiale 2026. Una scelta strategica da parte della pilota ladispolana di 25 anni dettata da cause esterne: le spese eccessive per poter disputare un campionato nazionale. Troppo onerosi i costi per sostenere tutto quanto tra prove, trasferte e iscrizioni ai vari. La giovane e valida Nicole è stata costretta alla fine ad uno stop forzato pur non rinunciando alla possibilità in futuro di tornare in pista per le competizioni ufficiali, soprattutto in virtù dei tanti sponsor del territorio che la stanno sostenendo. «Devo dire grazie a loro – ammette Nicole -, aziende di Ladispoli e Cerveteri che si sono attivate sposando la causa. Chiaramente più ce ne sono e meglio è perché la spesa per questo sport è davvero importante». E così capita che i fenomeni vengono richiesti anche da altri Paesi. «Sono stata contattata per correre in Spagna – aggiunge Cicillini – ma al momento ho declinato questa offerta. Continuo comunque ad allenarmi ogni giorno per farmi trovare pronta quando sarà il momento. Amo la moto, è la mia vita e non mi fermerò». Oltre a maturare come atleta, intanto Nicole, che in città nel 2019 ottenne pure il riconoscimento “Baracca Coverciano” (storico premio alle personalità sportive di Ladispoli) si sta arricchendo con nuove esperienze e compiti, lontana dalle pressioni che porta necessariamente la ricerca del risultato nei vari circuiti italiani. «Gli allenamenti che svolgo – prosegue la motociclista – sono molto duri, sia in palestra che in pista. Naturalmente non devo perdere la condizione in questa fase diciamo transitoria».

