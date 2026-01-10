SANTA MARINELLA - Temperature in picchiata, prime gelate in arrivo se non già pervenute, pure a Santa Marinella, quella Perla del Tirreno le cui sorti continuano a rimanere a cuore dell'ex sindaco Pietro Tidei, in perlustrazione di quanto realizzato e da realizzare. Tidei mette in guardia dal rischio che, il progetto, complice la caduta dell'amministrazione, «rischia di non realizzarsi».

«Un lavoro che rischia di logorarsi, quello del limoneto a Santa Severa - dice Tidei - colori e bontà che avrebbero dovuto accogliere il turista. Adesso, se incustodito, si rischia di disperdere il prodotto di un'iniziativa così preziosa, per mille significati». «Se non vengono colti questi limoni, e non vengono nemmeno protetti, il rischio è perdere il raccolto, così come le piante - dice l'avvocato Tidei, esortando l'intervento della commissaria prefettizia, Desideria Toscano - E questo è un atto di grave irresponsabilità. Ho già scritto due settimane fa sia ai tecnici comunali sia alla commissaria, chiedendo loro di intervenire urgentemente, proprio in questo periodo dell'anno, come abbiamo fatto noi gli scorsi anni. Si possono dare alla Croce rossa, agli istituti religiosi, a chi si vuole, ma l'importante diventa non perdere l'occasione, cogliere i limoni e consegnarli come opere di bene». «Visto che sul bilancio sui capitoli i soldi sussistono, la commissaria non si dimentichi dell'iniziativa e provveda immediatamente».

