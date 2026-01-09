TARQUINIA - Sale l’attenzione sul progetto “Via Etrusca” che sarà presentato il 14 gennaio al Teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia alle 11, alla presenza dell’attrice Maria Grazia Cucinotta, testimonial dell’iniziativa e protagonista del video e dei podcast realizzati nell’ambito del progetto.

L’incontro rappresenterà un momento istituzionale di approfondimento delle attività svolte e consentirà di illustrare le fasi di realizzazione dei contenuti multimediali, nonché di tracciare un bilancio conclusivo di un percorso avviato nel 2022, quando il Ministero del Turismo ha ammesso a finanziamento, nell’ambito di un bando nazionale riservato ai siti Unesco, il progetto di valorizzazione e promozione territoriale presentato congiuntamente dai Comuni di Tarquinia e Cerveteri, con il supporto del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

«Sarà l’occasione per condividere i risultati conseguiti dal progetto “Via Etrusca”, che ha contribuito in modo significativo al rafforzamento dell’identità culturale e dell’attrattività turistica del territorio etrusco a livello italiano e internazionale – spiega il sindaco Francesco Sposetti –. Attraverso la creazione di contenuti multimediali, soluzioni di realtà aumentata e prodotti digitali inclusivi è stato possibile avvicinare pubblici diversi, promuovendo una narrazione contemporanea del nostro patrimonio e favorendo modalità di conoscenza più coinvolgenti».

L’aggiudicazione del bando del Ministero del Turismo ha costituito un risultato di particolare rilievo, consentendo l’attuazione di un programma organico di interventi finalizzati alla valorizzazione integrata, sostenibile e innovativa di due contesti di eccezionale valore storico e culturale, accomunati dall’eredità della civiltà etrusca e riconosciuti a livello internazionale come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Il progetto ha previsto l’attivazione sia di azioni di valorizzazione digitale sia di azioni di promozione e comunicazione, entrambe affidate nel rispetto della normativa vigente attraverso procedure di evidenza pubblica.

Le attività di valorizzazione digitale sono state curate dalla società Skylab Studios, che ha realizzato la web app viaetrusca.it, accessibile da dispositivi mobili, con itinerari di visita tra Tarquinia e Cerveteri arricchiti da soluzioni di realtà aumentata dedicate a bambini e famiglie, nonché da contenuti specifici per persone con disabilità uditive e sensoriali. In questo ambito, sono stati realizzati anche i podcast e il video ufficiale del progetto, con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta. Le attività di comunicazione e promozione sono state invece sviluppate dalla società Comunicazione 2000 di Roma, attraverso una campagna integrata che ha previsto l’utilizzo coordinato di strumenti offline e online, coinvolgendo quali testimonial Susy Blady e Patrizio Roversi, figure di riferimento nel panorama del turismo culturale italiano.

