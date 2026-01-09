«Entrare ed uscire dal sito delle Piscine Carletti continua ad essere pericoloso per le auto e i camper che accedono nell’area termale per beneficiare del ristoro delle acque solfuree e, questa criticità, è dovuta al permanere del dissesto del terreno tra l’asfalto della strada e lo sterrato che porta al parcheggio, anche quest’ultimo interessato dalla presenza di vere e proprie voragini che, oggi, per le basse temperature, risultano livellate dal ghiaccio». La denuncia viene da un cittadino, Roberto Talotta.

«Basta recarsi in questo sito termale- prosegue - per raccogliere le osservazioni, non certo benevole, delle tante persone che provengono da ogni dove e che si meravigliano per la mancata attenzione che si dovrebbe avere per una area così rilevante per la città di Viterbo. Così come non si comprende la mancanza di adeguati contenitori per lo smaltimento differenziato. Nell’attesa che si compia il miracolo della realizzazione della “Città termale” e della “resurrezione” delle terme Inps, il Comune, con modesti investimenti - conclude Roberto Talotta - dovrebbe essere in grado di risolvere tali problematiche prima che si verifichi qualche incidente proprio nelle manovre di entrata e uscita dal parcheggio delle terme Carletti».