SANTA MARINELLA - Il Comitato Viviamo la Città continua a lavorare anche senza la guida amministrativa dei politici nostrani. «Abbiamo richiesto, a mezzo pec, un incontro con la commissaria prefettizia per esprimere le nostre preoccupazioni e i problemi relativi alla gestione dell'immondizia nel nostro territorio e alla regolarità o meno dell'attuazione del contratto tra Comune e società appaltante il servizio – dice il presidente del comitato Carlo Cecconi - mentre al dirigente del servizio è stata inoltrata la prima segnalazione del 2026, già pulita sempre su nostra segnalazione diretta, con l'ennesima richiesta d'incontro per chiarimenti sulla regolare attuazione del contratto e per entrambe, restiamo in attesa di risposta. Nel frattempo, se doveste notare disservizi, continuate a segnalare sulla nostra pagina Facebook Viviamo la città, segnalazioni e noi continueremo ad inviare Pec all'ufficio competente».

