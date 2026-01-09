SANTA MARINELLA – “A Santa Marinella il pericolo viene dai rifiuti abbandonati”. La denuncia viene dell'Italia dei Diritti e in particolare da Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile per la politica interna del movimento Italia dei Diritti De Pierro. Continua infatti l'opera di monitoraggio del territorio da parte del movimento politico Italia dei Diritti che sposta la propria attenzione su Santa Marinella dove Ylenia Massimini responsabile territoriale per l'area del Lago di Bracciano, in questo caso come consigliere ombra della Città Metropolitana di Roma Capitale, segnala una situazione di degrado ambientale causata da rifiuti abbandonati.

“In particolare – dice la Massimini – in via Gramsci, quello che balza agli occhi sono i rifiuti abbandonati che si trovano sopra un piccolo manufatto in legno. Ai piedi dello stesso, troviamo invece delle latte di olio vegetale abbandonate a se stesse che potrebbero creare pericolo per i cittadini nel caso il liquido rimasto si riversasse in terra. Infine, anche lo spazzamento della strada lascia molto a desiderare con il fogliame che, inumidito, potrebbe far scivolare i pedoni che percorrono quella strada. Chiediamo un intervento immediato per la rimozione dei rifiuti e la pulizia della strada, sia per il decoro della zona che per tutelare la sicurezza delle persone”.

Non manca il commento di Carlo Spinelli segretario provinciale romano. “La funzione dei consiglieri ombra è quella di segnalare eventuali anomalie nell'amministrare un ente pubblico laddove il movimento non è rappresentato nei consigli comunali – spiega Spinelli - e devo dire che chi è sta svolgendo questo ruolo, lo sta facendo in maniera egregia. Questo ci permette di poter agire a favore dei cittadini anche al di fuori delle istituzioni e i nostri interventi solitamente hanno sempre portato alla risoluzione dei vari problemi riscontrati. La brava Ylenia in questo caso ha posto l'accento sul degrado ambientale e sui rifiuti che, giacendo in terra, creano pericoli per l'incolumità fisica dei cittadini. La sicurezza delle persone sta molto a cuore al nostro movimento e per questo continueremo a monitorare il territorio affinché si possa vivere la propria città o il proprio paese in totale sicurezza e con la tutela dei propri diritti. Italia dei Diritti De Pierro - conclude Spinelli - è il solo faro al quale ogni cittadino può rivolgersi per accendere la luce sui problemi che colpiscono le comunità locali”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA