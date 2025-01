I rappresentanti degli studenti del liceo scientifico Paolo Ruffini, Aldo Mastrogregori e Federico Ciofo, non hanno preso parte alla manifestazione svoltasi giovedì sotto la sede della Provincia di Viterbo. «Alla suddetta manifestazione - dicono - non hanno partecipato delegazioni in rappresentanza del nostro liceo, dove non si è neppure discussa una eventuale adesione alla stessa. Si diffida in particolar modo dallo sfruttare il nome del nostro liceo per mere strumentalizzazioni da parte della Rete degli Studenti Medi. Nello specifico prendiamo le distanze da individui che, benché non provenienti dal territorio viterbese e tantomeno dal nostro liceo, hanno affermato di rappresentare le istanze del Ruffini. In qualità di rappresentanti siamo consapevoli delle criticità esistenti all’interno delle nostre sedi - dicono - per le quali sono stati creati eccessivi allarmismi, pertanto chiariamo che con la collaborazione del nostro dirigente scolastico, Claudia Prosperoni, abbiamo più volte provveduto a segnalare i disagi presenti all’amministrazione provinciale sollecitando interventi risolutivi in tempi rapidi. Affermiamo inoltre di supportare la consulta provinciale nelle iniziative intraprese in merito all’edilizia scolastica».