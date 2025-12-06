LADISPOLI – Un lampione nel bel mezzo della pista di pattinaggio sul ghiaccio appena installata in piazza Rossellini. L’ironia ha lasciato presto il passo alle preoccupazioni delle famiglie timorose di portare a divertirsi i loro figli con quel lampione che spicca eccome. La struttura, rispetto alle scorse feste natalizie, appare molto più grande e per occupare spazio è stato “inghiottito” pure il palo della luce. Bambini e adulti che si cimenteranno con i pattini dovranno schivarlo. Per alcuni genitori l’ostacolo non costituisce alcun problema perché i piccoli potranno anche aggrapparsi. Altri invece ritengono che scivolando si possa finire addosso all’impianto facendosi male anche se a breve dovrebbe essere imbottito per ragioni di sicurezza. L’altra discussione dei cittadini è quella relativa alla grandezza. Rispetto al passato, appunto, la piazza principale è stata occupata quasi per intero dalla pista di ghiaccio che non si sa nemmeno fino a quando resterà attiva. La pista comunque sarà accessibile tutti i giorni, con orari prolungati nel weekend. A breve dovrebbe scattare l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni.

