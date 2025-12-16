S. MARINELLA - Un pubblico attento e numeroso ha assistito, nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, al concerto "Nel nome della Madre", il primo appuntamento musicale del cartellone natalizio, organizzato dal Comune di Santa Marinella. L'evento ha visto l’esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi, con l’Orchestra da Camera di Europa Musica e il Coro Polifonico della scuola di Testaccio, entrambi diretti dal maestro Renzo Renzi. Con loro le voci soliste: Anastasia Demchenko, soprano, Jaime Navarro, tenore, Massimo Di Stefano, baritono e Luca Parolin contraltista. Hanno preso parte allo spettacolo, leggendo alcuni brani tratti dal libro omonimo di Erri De Luca, alcune studentesse del Liceo Galilei di Santa Marinella: Camilla Diez, Martina Mania, Flaminia Vergati, Giulia Moretti, Gloria Moretti, Noemi D’Anna. La performance canora di Parolin, è stata particolarmente apprezzata dal pubblico.

L'artista, originario del Piemonte, si è da poco tempo trasferito a Santa Marinella, dove lavora come farmacista nelle Farmacie del Comune, facendosi conoscere e ben volere dagli abitanti. Il suo canto è frutto di anni di studio. Si è infatti laureato con lode in canto barocco, già interprete di importanti ruoli in diversi concerti di arie virtuosistiche e opere in molti teatri italiani. Con la sua esecuzione, il Contraltista ha dimostrato una profonda sensibilità e una padronanza vocale che hanno toccato il cuore degli spettatori, confermando il suo talento.

“Nel nome della Madre" è stato un vero e proprio viaggio che ha esplorato temi legati alla figura materna e al periodo natalizio attraverso l'integrazione tra la narrazione e le armonie musicali. La sinergia tra l'orchestra, il coro e i solisti ha creato un'esperienza immersiva, regalando un momento di riflessione e bellezza a tutti i presenti. Tra il pubblico, presente anche Daniele Di Nardo, giovane e talentuoso pianista di Santa Marinella. Il maestro Renzi al termine del concerto ha ringraziato il Comune, il Parroco Don Paolo Tammi per l'ospitalità e Gino Vinaccia per il contributo dato nell'organizzazione dell'evento. L'appuntamento del 14 dicembre si inserisce a pieno titolo tra gli eventi di maggior rilievo del cartellone natalizio, elevando l'offerta culturale di Santa Marinella, nonostante la crisi politica che sta vivendo il Comune.

