CERVETERI - Nel solco della memoria condivisa e del dovere di verità storica, prende vita la rassegna dedicata al Giorno del Ricordo, per onorare le vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata, una delle pagine più dolorose e a lungo rimosse della nostra storia nazionale.

«Dal 6 al 10 febbraio - spiegano gli organizzatori - la rassegna si articolerà in una serie di appuntamenti che avranno come fulcro una mostra tematica curata da Riccardo Parisi, spazio di riflessione e approfondimento che accompagnerà e ospiterà le diverse iniziative previste nel corso dei quattro giorni». «L’apertura - proseguono gli organizzatori - venerdì 6 febbraio, sarà affidata a un convegno di alto profilo istituzionale, con la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama politico nazionale e regionale. Tra gli ospiti, il senatore Roberto Menia, promotore della legge istitutiva del Giorno del Ricordo, la cui presenza rappresenta un forte richiamo al valore civile e istituzionale di questa commemorazione. Sabato 7 febbraio la rassegna proseguirà con la proiezione del film Red Land – Rosso Istria, opera intensa e coraggiosa che restituisce voce e volto a una tragedia spesso taciuta. L’iniziativa è promossa dall’Associazione BuuuBall, madrina della rassegna, da sempre impegnata nella diffusione della memoria storica attraverso il linguaggio della cultura e del cinema. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle giovani generazioni: lunedì 9 e martedì 10 febbraio gli studenti di alcuni istituti del territorio incontreranno testimoni diretti ed esuli, vivendo un momento di confronto autentico e profondo. Una vera e propria lezione di storia contemporanea, capace di andare oltre i libri, per trasformare la memoria in coscienza e responsabilità. Questa rassegna nasce con l’obiettivo di ricordare, comprendere e trasmettere, affinché il sacrificio di migliaia di italiani innocenti non venga mai dimenticato e perché la memoria, quando è condivisa, diventa fondamento di una comunità più consapevole e unita».

