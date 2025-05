ALLUMIERE - “Ho riflettuto alcuni giorni prima di rispondere agli amici del circolo di Fratelli di Italia di Allumiere: per il ruolo che ricopro, per la funzione che svolgo e per rispetto dei cittadini non posso non rispondere alle considerazioni e attacchi personali sia politici che amministrativi da loro mossi sulla stampa”. Ad esprimersi così è il consigliere Giovanni Sgamma, il quale risponde al comunicato di FdI “che aveva tutta l’aria di un attacco personale al sottoscritto, più che una normale critica politico-amministrativa”. Sgamma poi spiega: “Gli “amici” di FdI hanno sprecato una grande occasione, avendo avuto in maggioranza, un assessorato all’Urbanistica, attività commerciali e ai Servizi Sociali, che non è stato portato avanti come avrebbero potuto fare dando risposte concrete e apportando benefici alla comunità. Per quanto riguarda i problemi della via Braccianese Claudia, il ponte della Botte e via Antonietta Klitsche, le competenze sono esclusivamente in capo alla Città Metropolitana di Roma, ma la nostra amministrazione, con il sindaco in prima persona e, anche, col mio supporto, ha messo in campo tutte le azioni necessarie, gli incontri e le mail per giungere ad una risoluzione degli stessi. Sul Trasporto Pubblico Locale che è in via sperimentale si possono fare cambiamenti e miglioramenti senza problemi. Per la viabilità rurale si sta facendo un lavoro molto importante; alcune strade sono state già manutentate e altre lo saranno nei prossimi mesi o nel prossimo anno in funzione delle risorse economiche che il Comune ha a disposizione. Per il bocciodromo a breve riprenderanno i lavori sospesi per problemi tecnico strutturali e di miglioramento dell’opera. In questi giorni sono partiti i lavori per il completamento della ex scuola materna che sarà trasformata in un Nido moderno, per la demolizione dell’altra parte ove sarà realizzata una mensa con una struttura polivalente, oltre al rifacimento della impiantistica (riscaldamento e altro)della scuola materna e in parte anche della media; inoltre sono in programma molti piccoli lavori che miglioreranno il contesto urbano. Da amministratore cerco di essere attento alle problematiche del paese e presente nelle istanze che i cittadini possono sollevare, indipendentemente dal colore politico e dal fatto che mi abbiano votato o meno e molte sono le azioni messe in campo dall’amministrazione comunale e dal sottoscritto (partecipazione a bandi, richieste agli enti superiori e collaborazioni con privati), che gli “amici” di FdI avrebbero potuto conoscere, se solo il loro massimo esponente avesse partecipato attivamente con noi alla vita amministrativa di Allumiere.

Colgo l’occasione per esprimere il mio rammarico per la gestione poco accorta della vicenda che ha portato il consigliere di Fdi a passare in opposizione (col quale ho sempre collaborato attivamente per il bene della nostra comunità) e resto a completa disposizione di quegli amici di FdI e non.

