TARQUINIA - Il sindaco Francesco Sposetti dribbla sul presepe vivente e parla di un ricco programma per Natale nel rispondere agli attacchi giunti dall’opposizione, Fdi e Udc.

«Prendiamo atto delle uscite dei consiglieri di minoranza e di alcune forze politiche pronti a cavalcare qualunque occasione - dice Sposetti che se la prende pure con la stampa - e di una parte della stampa più interessata al clamore che alla realtà. Per rispetto dei cittadini - sottolinea il primo cittadino - riteniamo necessario ristabilire la verità e sgomberare il campo da ricostruzioni non veritiere, che non rispecchiano né i fatti nè il costante lavoro svolto insieme alle associazioni e agli operatori del territorio». «Comprendiamo che le feste stimolino la fantasia, ma alcune affermazioni assomigliano più a una letterina a Babbo Natale che a un’analisi amministrativa. Accogliamo sempre con favore suggerimenti costruttivi. Le polemiche create ad arte, pur apprezzandole per lo stile letterario, contribuiscono meno al progresso di Tarquinia». «L’amministrazione sta lavorando con tutte le realtà associative che hanno manifestato volontà e disponibilità alla collaborazione, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle risorse effettivamente disponibili - spiega il sindaco Francesco Sposetti - E rassicuriamo tutti: come da tradizione le luminarie saranno presenti e verranno accese l’8 dicembre, in occasione della “Parata di Natale”. Ci saranno poi spettacoli, concerti, mostre e iniziative dedicate ai bambini». «Invitiamo la minoranza, come sempre, a partecipare con proposte concrete - conclude il sindaco Sposetti - Le festività rappresentano un’occasione per unire la comunità, non per dividere. Da parte nostra, continueremo a operare con serietà, anche senza ricorrere a spiacevoli comunicati ornamentali».

