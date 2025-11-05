MONTE ROMANO - Tre settimane di corsi di formazione al Comando valutazione e innovazione dell’esercito e all’80° reggimento “Roma”: nascono nuovi “osservatori-addestratori”. «Si sono conclusi lo scorso venerdì 31 ottobre due importanti corsi di formazione per Observer/Coach-Trainer a favore del personale dell’esercito, tenuti dal comando valutazione e innovazione dell’esercito di Civitavecchia e dal dipendente 80° reggimento “Roma” di Monte Romano – fanno sapere dal Compie -. La O/C-T Academy del centro di preparazione delle forze (CPF) dell’80° reggimento “Roma” ha, infatti, ospitato per tre settimane il corso di 2° livello, allo scopo di qualificare nuovi senior O/C-T, figure cruciali per la preparazione e la valutazione delle unità in fase di addestramento, per operare in scenari complessi, mediante l’utilizzo di sistemi di simulazione all’avanguardia e altamente realistici. Tale periodo di formazione, intensiva e specialistica ha consentito ai frequentatori di ampliare e consolidare ulteriormente le capacità già acquisite nel precedente corso basico, formando figure cruciali per l’addestramento avanzato delle unità operative dell’Esercito. Dall’ormai lontano 2019 vengono formati presso tale Academy gli O/C-T dell’Esercito, fondamentale figura che consente l’esecuzione di tutte quelle attività di monitoraggio di l’analisi dettagliata delle attività esercitative, contribuendo significativamente al perfezionamento delle capacità tattiche e decisionali delle unità». Il programma didattico, modulato su tre settimane: la prima settimana è stata focalizzata sui processi di pianificazione ed esecuzione delle attività tattiche fondamentali e sui relativi metodi di osservazione e valutazione. La seconda sugli aspetti di comunicazione, infine, la terza settimana è stata dedicata alla messa in pratica delle conoscenze e delle tecniche acquisite nelle due settimane precedenti. Il personale frequentatore proveniva principalmente dai Centri di Preparazione delle Forze di Brunico, Cesano, Lecce e Monte Romano: ciò ha favorito uno scambio di esperienze che ha permesso un arricchimento del bagaglio professionale di tutti i partecipanti e hanno anche consentito di uniformare la metodologia addestrativa impiegata nei vari Centri. Nello stesso periodo, il dipartimento esercitazioni del Comvie ha condotto, a favore di altri 20 frequentatori provenienti da ogni parte d’Italia, il corso per Observer/Coach-Trainer – Command Post, teso a formare il personale da impiegarsi nelle esercitazioni per posti comando, con particolare riferimento a quelli di prossima immissione nei Teatri operativi fuori dal territorio nazionale. Il corso, appositamente pianificato e condotto in concomitanza con l’esercitazione “Pegaso 2/2025”, ha reso possibile l’affiancamento al personale esercitato.

