Nascondeva cocaina e hashish nel camino di casa. Il nascondiglio, però, è stato scovato grazie al fiuto del cane dei carabinieri, Boris, e per l’uomo, un 50enne di Gallese, sono scattate le manette.

L’operazione, inserita nell’ambito dei servizi contro il traffico di sostanze stupefacenti condotti dai carabinieri della Compagnia di Civita Castellana, è stata portata a termine all’alba. I militari da qualche giorno tenevano sotto controllo il 50enne intorno al quale nei giorni precedenti erano stati notati movimenti del tutto inusuali. I carabinieri sono entrati in azione insieme a Boris, un pastore tedesco appartenente all’unità cinofila dell’Arma. Grazie al suo fiuto accurato, è stato rinvenuto e confiscato un ingente quantitativo di droga: nello specifico un chilo di cocaina, confezionata in buste sottovuoto, e un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Il tutto era nascosto nell’intercapedine del camino insieme a materiale utilizzato per il confezionamento e la distribuzione delle sostanze.

“Questo ennesimo successo - rimarcano dall’Arma - rappresenta un duro colpo al traffico di droga in una comunità locale e sottolinea l’efficacia delle misure di contrasto attuate dalle autorità competenti”.

L'uomo fermato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo.

La sua cattura si aggiunge ad una serie di operazioni importanti e di sequestri messi a segno dai carabinieri di Civita Castellana nei mesi scorsi, tra cui 50 chili di hashish trovati in un trolley a ottobre.